Алгайский район вошел в ТОП 100 премии «Служение»

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В Москве прошел Всероссийский муниципальный Форум «Малая Родина — сила России». Впервые на одном мероприятии собралось рекордное число представителей муниципальных образований со всей страны. Всего 7,5 тысяч участников — от мэров городов-миллионников до глав сельских территорий.Идея проведения Форума была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Деловая часть форума прошла в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.В рамках Форума состоялась церемония награждения победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение». В ТОП 100 премии «Служение» вошел Александрово – Гайский район Саратовской области в номинации «Мой край – моя гордость!».Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти.«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — сказал Сергей Кириенко.Саратовскую область на Форуме представили главы муниципальных районов и муниципальных образований. В состав делегации от нашего региона также вошли Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований области, Людмила Жуковская, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области».В ходе форума состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика-2023», среди которых два муниципальных образования Саратовской области.«Мы видим, что российские города и сельские поселения работают над улучшением качества жизни граждан, о чём свидетельствует ежегодный рост заявок на этот конкурс. В этом году из 78 регионов было подано более 1300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году», – об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.На площадке Форума представлен единый портал для работы муниципальных служащих «Муниципалитеты.РФ». Он станет мультифункциональным помощником для специалистов местного самоуправления и облегчит им выполнение текущих задач.Программа Форума включала 3 панельных дискуссии «Сила в людях», «Сила в традициях», «Сила в развитии», 32 круглых стола, 25 лекций.