Алгайский район вошел в ТОП 100 премии «Служение»
В Москве прошел Всероссийский муниципальный Форум «Малая Родина — сила России». Впервые на одном мероприятии собралось рекордное число представителей муниципальных образований со всей страны. Всего 7,5 тысяч участников — от мэров городов-миллионников до глав сельских территорий.
Идея проведения Форума была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Деловая часть форума прошла в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
В рамках Форума состоялась церемония награждения победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение». В ТОП 100 премии «Служение» вошел Александрово – Гайский район Саратовской области в номинации «Мой край – моя гордость!».
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти.
«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — сказал Сергей Кириенко.
Саратовскую область на Форуме представили главы муниципальных районов и муниципальных образований. В состав делегации от нашего региона также вошли Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований области, Людмила Жуковская, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области».
В ходе форума состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика-2023», среди которых два муниципальных образования Саратовской области.
«Мы видим, что российские города и сельские поселения работают над улучшением качества жизни граждан, о чём свидетельствует ежегодный рост заявок на этот конкурс. В этом году из 78 регионов было подано более 1300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году», – об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
На площадке Форума представлен единый портал для работы муниципальных служащих «Муниципалитеты.РФ». Он станет мультифункциональным помощником для специалистов местного самоуправления и облегчит им выполнение текущих задач.
Программа Форума включала 3 панельных дискуссии «Сила в людях», «Сила в традициях», «Сила в развитии», 32 круглых стола, 25 лекций.