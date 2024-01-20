20 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
20:44 | 19 января
Преобразование Кировского района: жители пос. Мирный ждут новые спортплощадки
18:00 | 19 января
Три дня на экспорт: бизнес научат продавать товары за рубеж
17:00 | 19 января
В Год семьи на площадках кадровых центров региона начал работать женский клуб «Семья. Карьера. Успех»
16:00 | 19 января
Исторический парк «Россия — Моя история» предлагает саратовцам сформировать музейную коллекцию
15:00 | 19 января
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
14:00 | 19 января
В региональном управлении ветеринарии обсудили меры профилактики АЧС и гриппа птиц
13:00 | 19 января
Артисты оперного театра уверены в его счастливой судьбе
12:00 | 19 января
Саратовские пианисты - победители международного конкурса
11:00 | 19 января
За шесть лет по программе «Стимул» в регионе построено и введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья
10:00 | 19 января
Ученые СГТУ разработали высокоизбирательный фильтр для систем спутниковой связи и навигации
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Алгайский район вошел в ТОП 100 премии «Служение»

Новости
Алгайский район вошел в ТОП 100 премии «Служение»

В Москве прошел Всероссийский муниципальный Форум «Малая Родина — сила России». Впервые на одном мероприятии собралось рекордное число представителей муниципальных образований со всей страны. Всего 7,5 тысяч участников — от мэров городов-миллионников до глав сельских территорий.

Идея проведения Форума была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Деловая часть форума прошла в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В рамках Форума состоялась церемония награждения победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение». В ТОП 100 премии «Служение» вошел Александрово – Гайский район Саратовской области в номинации «Мой край – моя гордость!».

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — сказал Сергей Кириенко.

Саратовскую область на Форуме представили главы муниципальных районов и муниципальных образований. В состав делегации от нашего региона также вошли Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований области, Людмила Жуковская, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области».

В ходе форума состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика-2023», среди которых два муниципальных образования Саратовской области.

«Мы видим, что российские города и сельские поселения работают над улучшением качества жизни граждан, о чём свидетельствует ежегодный рост заявок на этот конкурс. В этом году из 78 регионов было подано более 1300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году», – об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

На площадке Форума представлен единый портал для работы муниципальных служащих «Муниципалитеты.РФ». Он станет мультифункциональным помощником для специалистов местного самоуправления и облегчит им выполнение текущих задач.

Программа Форума включала 3 панельных дискуссии «Сила в людях», «Сила в традициях», «Сила в развитии», 32 круглых стола, 25 лекций.