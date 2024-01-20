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860 женщин прошли профобучение по национальному проекту «Демография»

Новости
860 женщин прошли профобучение по национальному проекту «Демография»


В наступившем году в рамках реализации национального проекта «Демография» отдельное внимание будет уделено профессиональному обучению женщин, воспитывающих детей. Особенно актуальным это направление работы становится в связи с тем, что 2024 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи.

По итогам 2023 года в области обучение прошли 860 женщин: 543 жительницы области, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и 317 женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста.

«Женщины очень активно записываются на обучение. Это отличная возможность для них в тот период, пока они находятся дома с детьми, повысить свои профессиональные компетенции и стать востребованными на рынке труда. Обучение организуется по самым современным программам», - прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.

Всего в 2023 году новые профессиональные компетенции бесплатно получили 3300 человек, из них 80% были трудоустроены или сохранили свою занятость.

В 2024 году появятся новые категории участников, которые смогут пройти обучение по национальному проекту «Демография». Это граждане с инвалидностью, лица, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет - не только мать, но и отец ребенка, опекун или другой родственник. А также добавляется категория - граждане, ищущие работу и обратившиеся в службу занятости.

Обучение планируется начать во второй половине февраля этого года. Подать заявку на обучение можно будет на портале «Работа России».