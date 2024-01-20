Региональный центр инжиниринга оказывает содействие в производстве импортозамещающей продукции

просмотров: 255

Наиболее востребованными стали экологические аудиты, регистрация товарного знака, бренда, изобретения. Также пользовались популярностью услуги по специальной оценке условий труда, цифровизации и автоматизации производства, сертификации продукции, разработке программ модернизации производства, проведению маркетинговых исследований.Поддержка оказывается производственным и сельскохозяйственным предприятиям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Чаще всего в прошлом году за услугами обращались: инновационные предприятия – 40%, швейные производства – 36%.«Основной целью работы Регионального центра инжиниринга является поддержка субъектов бизнеса в вопросах развития, модернизации и внедрения новых технологий в производство, повышение конкурентоспособности товаров местных производителей. По итогам 2023 года объем инвестиций, вложенных субъектами МСП в реализацию программ модернизации, развития, перевооружения производства, разработанных при содействии центра, составил 20,5 млн рублей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Региональный центр инжиниринга играет существенную роль в повышении технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также имеет множество успешных практик.Заводу «Аврора» были оказаны услуги по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов производства. Также была разработана программа модернизации по расширению производства модульных элементов упаковочных линий, благодаря чему компания получила грант от Фонда содействия инновациям в размере 30 млн рублей. Полученные средства были направлены на обновление станочного парка, благодаря чему общий объем продукции будет увеличен более чем на 30%.Производителю промышленного и вентиляционного оборудования были оказаны комплексные услуги по сертификации контроллера управления холодильным агрегатом, а также патентование данного изобретения в интеллектуальную собственность. Это импортозамещающая продукция на рынке комплектующих.Также содействие в сертификации импортозамещающей продукции было оказано производителю автоматизированных систем управления технологическими процессами предприятий нефтяной и газовой промышленности, энергообеспечивающих предприятий.