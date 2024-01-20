Региональный центр инжиниринга оказывает содействие в производстве импортозамещающей продукции
В 2023 году через Региональный центр инжиниринга получили услуги 390 производственных компаний.
Наиболее востребованными стали экологические аудиты, регистрация товарного знака, бренда, изобретения. Также пользовались популярностью услуги по специальной оценке условий труда, цифровизации и автоматизации производства, сертификации продукции, разработке программ модернизации производства, проведению маркетинговых исследований.
Поддержка оказывается производственным и сельскохозяйственным предприятиям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Чаще всего в прошлом году за услугами обращались: инновационные предприятия – 40%, швейные производства – 36%.
«Основной целью работы Регионального центра инжиниринга является поддержка субъектов бизнеса в вопросах развития, модернизации и внедрения новых технологий в производство, повышение конкурентоспособности товаров местных производителей. По итогам 2023 года объем инвестиций, вложенных субъектами МСП в реализацию программ модернизации, развития, перевооружения производства, разработанных при содействии центра, составил 20,5 млн рублей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Региональный центр инжиниринга играет существенную роль в повышении технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также имеет множество успешных практик.
Заводу «Аврора» были оказаны услуги по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов производства. Также была разработана программа модернизации по расширению производства модульных элементов упаковочных линий, благодаря чему компания получила грант от Фонда содействия инновациям в размере 30 млн рублей. Полученные средства были направлены на обновление станочного парка, благодаря чему общий объем продукции будет увеличен более чем на 30%.
Производителю промышленного и вентиляционного оборудования были оказаны комплексные услуги по сертификации контроллера управления холодильным агрегатом, а также патентование данного изобретения в интеллектуальную собственность. Это импортозамещающая продукция на рынке комплектующих.
Также содействие в сертификации импортозамещающей продукции было оказано производителю автоматизированных систем управления технологическими процессами предприятий нефтяной и газовой промышленности, энергообеспечивающих предприятий.