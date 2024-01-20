Две семейные династии представят Саратовскую область на Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые» в Москве

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С 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве пройдет Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые». Всероссийский семейный форум откроет объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год семьи.Программа форума предполагает выступления членов выдающихся династий, политиков, ученых, деятелей культуры и искусства, а также семейные мастер-классы, турниры и кинопоказы. Кроме того, участников ждет масштабный конкурс «Династии России».Саратовскую область на форуме будут представлять две семейные династии в составе трех поколений, принимающие активное участие в жизни региона, - семья Сафроновых-Шмидт из Балакова и семья Головиновых-Курчатовых из Саратова.Семья Сафроновых-Шмидт - спортивная, поющая, участвующая в мероприятиях и концертах села, города и области. Это семья с активной жизненной позицией. Супруги Андрей и Людмила Сафроновы - пример супружеской верности и воплощение семейных ценностей и традиций для детей и внуков. Вячеслав и Татьяна Шмидт в браке 22 года. В семье трое одаренных и творческих детей - Алиса, Артем и Екатерина. Они являются городскими волонтерами при центре «Молодежная инициатива», принимают участие во всех городских мероприятиях и акциях.Семья Головиновых-Курчатовых также может гордиться историей своей семьи, талантами и достижениями. Совместными усилиями всей династии была собрана семейная реликвия - старинные альбомы, где хранятся фотографии и благодарственные письма родоначальников династии. У каждого члена семьи есть своё хобби. Но главное для этой семьи – проводить время вместе.«Саратовская область богата семейными династиями, многодетными семьями, в которых до сих пор хранятся важные семейные традиции, где дети воспитываются в любви и тепле, где семейные дела делаются сообща, а вечером вся семья собирается за одним столом и обсуждает, как прошел день. Мы гордимся такими семьями. Правительство региона поддерживает семьи с детьми и меры поддержки с каждым годом только увеличиваются», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров.Организаторами форума «Родные — Любимые» выступают Минтруд России, Дирекция выставки достижений «Россия», Движение Первых, Росмолодёжь, соорганизатор Общество «Знание».