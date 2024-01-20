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Почти 500 ед.спецтехники вышло на расчистку региональных дорог области

Новости
Почти 500 ед.спецтехники вышло на расчистку региональных дорог области


Вторые сутки в области переменчивая погода: снег, морось, снег с дождём (осадки зафиксированы в 32 районах области). Во многих районах - сильный ветер. Для расчистки автодорог регионального значения днем 17 января привлекли 483 единицы техники – самое большое количество за зиму. Например, в Аткарском районе работало 16 ед. техники, в Базарно-Карабулакском -15, Ершовском -18, Вольском -20. На четырех транзитных маршрутах Саратова сразу 44 ед. спецтехники чистили дороги. За 12 часов для обработки проезжей части дорожные службы израсходовали 3189 тонн песко-соляной смеси и ещё 145 тонн чистого хлорида.

По данным на 17:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает жителей области: при неблагоприятных погодных условиях, автолюбителям, по возможности, лучше воздержаться от поездок