В Балаковской городской клинической больнице коронарографии выполняют в круглосуточном режиме

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На данный момент все манипуляции рентгенэндоваскулярного характера проходят в присутствии врачей Саратовского областного клинического кардиологического диспансера, которые помогают балаковским медикам на первоначальном этапе.На стартовом этапе ставится цель выполнять не менее 10-15 экстренных и плановых операций в неделю, а со временем выйти на прогнозный показатель – 10 операций в сутки. Такого объёма должно хватить для оказания рентгенхирургической помощи жителям северных районов области.За понедельник и вторник в Балаковской больнице выполнены четыре коронарографии.Все вмешательства прошли успешно. Положенное время пациенты проведут под наблюдением кардиологов, получая специализированную лекарственную терапию, спустя три месяца им рекомендовано пройти повторное (контрольное) исследование для определения дальнейшей тактики лечения.Ангиографический комплекс появился в Балаково благодаря реализации федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.«В новое отделение Балаковской больницы будут доставлять пациентов с сосудистыми катастрофами из 12 районов Саратовской области в рамках «золотого часа». Время - очень важный фактор при сердечных патологиях и, конечно, все это в комплексе положительно скажется на демографической ситуации в регионе, задачу по улучшению которой поставил Губернатор области Роман Бусаргин.Хочу отметить еще один значимый момент - в мае текущего года молодой доктор завершает обучение в ординатуре ГБУ НМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского и приезжает работать во вновь открытое отделение. На этой неделе он специально приехал в Балаково, чтобы присутствовать на первых операциях с участием областных кураторов и специалиста, командированного компанией-производителем для обучения работе на оборудовании», - поделился министр здравоохранения Олег Костин.