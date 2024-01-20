Михаил Орлов: «Всё созданное в Год педагога и наставника - это задел на развитие региональной системы образования на много лет вперед»

просмотров: 311

Вчера в Саратовской областной Думе заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов рассказал об итогах Года педагога и наставника в Саратовской области.Главной задачей 2023 года было обеспечение достойных условий работы учителя. Для этого были реализованы масштабные федеральные и региональные проекты. Введены 4 новые школьные здания, ремонтные работы проведены в 109 школах, 201 детском саду, 111 школьных спортзалах. Ввод новых школьных мест позволяет постепенно решать задачу перехода на односменный режим обучения.При поддержке главы региона Романа Бусаргина увеличены призовые фонды региональных этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», установлено вознаграждение победителям и призерам конкурса «Мастер года», введено дифференцированное ежемесячное стимулирование молодых педагогов школ, детских садов и техникумов; педагогов-наставников и методистов; педагогов школ и детских садов удаленных сельских территорий; учителей, работающих в городах с численностью населения более 20 тысяч человек (физики, химии, математики, информатики), а также преподавателей и мастеров производственного обучения и руководителях сельских детских садов.За счет бюджета области и средств предприятий-партнеров создано 15 современных мастерских в колледжах и техникумах.«В следующем году предстоит огромная работа по ремонту школ, спортивных залов, детских садов, школьных музеев и учреждений дополнительного образования. Сдаем 4 школы на 2577 мест, из них две пристройки к саратовским школам № 66 и 103 – в первом квартале. Таких объемов не было никогда», - отметил Михаил Орлов.Впервые в 2024 году 17 школ и Энгельсский политехникум будут участвовать в создании единой системы подготовки специалистов беспилотных авиационных систем. Эту возможность обеспечила региону победа в конкурсном отборе для участия в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы».Для Саратовской области Год педагога и наставника продолжится, так как в регионе впервые будет проведен заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2024».«Всё, что удалось создать в Год педагога и наставника, - это задел на развитие региональной системы образования на много лет вперед. Тем более, что все начинания уже закреплены в бюджете на 2024 год и плановый период 2025-26 годов», - подытожил профильный министр.