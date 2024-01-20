Юрий Кондрашов – доцент ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» , лектор Российского общества «Знание»

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Избирательная кампания кандидата в Президенты Российской Федерации набирает обороты. На данный момент в избирательной кампании участвуют 11 человек – 8 от политических партий и 3 самовыдвиженца, среди которых и действующий Президент России. Также Центральная избирательная комиссия не допустила до предвыборной гонки 4 человека – 3 самовыдвиженца и 1 от политической партии.Пока кандидаты ведут свои избирательные кампании и собирают подписи, те, кому в этом было отказано, ведут судебные разбирательства. А если проанализировать причины, по которым было отказано этим четырем кандидатам, то четко видно, что необходимые документы у них не были собраны или были оформлены с нарушением законодательства. Стоит отметить, что Российское избирательное право сегодня является одним из самых развитых в современном мире. Отвечая требованиям времени, опираясь на опыт прошлых лет, избирательное законодательство развивается и трансформируется. Это позволяет всем категориям граждан страны реализовать свое избирательное право в соответствии с законом. Однако, если кандидаты не могут соблюсти законодательство, не могут предоставить полный пакет документов, провести все процедуры четко и своевременно, то до выборов их, естественно, не допустят. Закон един для всех.Кандидаты не исполнили основные требования закона еще на этапе регистрации, после отказа они обратились в суд, создали громкий информационный повод. Все это наводит на мысль о том, что выборы они используют только как способ создать информационный повод, заявить о себе, своими громкими заявлениями дискредитировать избирательную систему. Такая категория людей создает себе известность использую грязные технологии, используя главные выборы страны для создания конфликтных ситуаций. Поэтому совершенно логично, что до участия в выборах они не были допущены по закону.