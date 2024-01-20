20 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
20:44 | 19 января
Преобразование Кировского района: жители пос. Мирный ждут новые спортплощадки
18:00 | 19 января
Три дня на экспорт: бизнес научат продавать товары за рубеж
17:00 | 19 января
В Год семьи на площадках кадровых центров региона начал работать женский клуб «Семья. Карьера. Успех»
16:00 | 19 января
Исторический парк «Россия — Моя история» предлагает саратовцам сформировать музейную коллекцию
15:00 | 19 января
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
14:00 | 19 января
В региональном управлении ветеринарии обсудили меры профилактики АЧС и гриппа птиц
13:00 | 19 января
Артисты оперного театра уверены в его счастливой судьбе
12:00 | 19 января
Саратовские пианисты - победители международного конкурса
11:00 | 19 января
За шесть лет по программе «Стимул» в регионе построено и введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья
10:00 | 19 января
Ученые СГТУ разработали высокоизбирательный фильтр для систем спутниковой связи и навигации
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Исполнители из Донецка и Луганска представят свое творчество на патриотическом фестивале-конкурсе

Новости
Исполнители из Донецка и Луганска представят свое творчество на патриотическом фестивале-конкурсе

Творческие дарования из Донецкой и Луганской народных республик готовы принять участие в открытом межрегиональном патриотическом фестивале-конкурсе «Мой любимый край. За Россию! За Президента!», который состоится в г.Энгельс Саратовской области.

Благотворительным фондом содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник», при поддержке министерства культуры области, совместно с управлением культуры города Энгельс и центром народного творчества «Дружба», принято решение о проведении открытого межрегионального патриотического фестиваля-конкурса исполнителей.

По мнению организаторов, конкурс будет содействовать созданию общего патриотического настроя, единства и гражданской идентичности, возможности демонстрации разнообразия и уникальности каждого региона нашей страны. На текущий момент, согласие на участие уже подтвердили Донецкая и Луганская Народные Республики, Республика Крым, Тамбовская, Смоленская области, и другие регионы.

Конкурс будет проходить в 2 этапа: 1 этап - заочный (видео-заявки принимаются в период с 15.01.2024г. по 25.02.2024г) затем, по результатам отбора профессионального жюри, будут выбраны участники 2 этапа, который будет проходить очно, 12.03.2024 в ЦНТ «Дружба» г.Энгельс.