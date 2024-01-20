Исполнители из Донецка и Луганска представят свое творчество на патриотическом фестивале-конкурсе

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Творческие дарования из Донецкой и Луганской народных республик готовы принять участие в открытом межрегиональном патриотическом фестивале-конкурсе «Мой любимый край. За Россию! За Президента!», который состоится в г.Энгельс Саратовской области.Благотворительным фондом содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник», при поддержке министерства культуры области, совместно с управлением культуры города Энгельс и центром народного творчества «Дружба», принято решение о проведении открытого межрегионального патриотического фестиваля-конкурса исполнителей.По мнению организаторов, конкурс будет содействовать созданию общего патриотического настроя, единства и гражданской идентичности, возможности демонстрации разнообразия и уникальности каждого региона нашей страны. На текущий момент, согласие на участие уже подтвердили Донецкая и Луганская Народные Республики, Республика Крым, Тамбовская, Смоленская области, и другие регионы.Конкурс будет проходить в 2 этапа: 1 этап - заочный (видео-заявки принимаются в период с 15.01.2024г. по 25.02.2024г) затем, по результатам отбора профессионального жюри, будут выбраны участники 2 этапа, который будет проходить очно, 12.03.2024 в ЦНТ «Дружба» г.Энгельс.