Предприниматели Саратовской области привлекли более 4 млрд рублей благодаря господдержке

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В 2023 году Гарантийный фонд для предпринимателей Саратовской области предоставил 253 поручительства на сумму 1 млрд 581 млн рублей, что помогло привлечь кредитных ресурсов на сумму 4 млрд 32 млн рублей. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП и вложение во внеоборотные активы.Фонд продолжает наращивать объемы поддержки, которая оказывается в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». С начала своей деятельности фондом уже предоставлено 1 449 поручительств на общую сумму 6 млрд 275 млн рублей, что помогло привлечь 17 млрд 405 млн рублей кредитных средств.«Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Процентная ставка составляет 0,5% годовых. Для стартапов и самозанятых граждан ставка вознаграждения снижена до 0,25% годовых. Максимальная сумма предоставляемого поручительства - 25 млн рублей.В 2023 году за финансовой поддержкой в Гарантийный фонд обратились предприниматели из 30 муниципальных районов области. Лидерами стали предприятия и организации города Саратова, Энгельсского, Хвалынского, Балаковского и Вольского муниципальных районов области», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.