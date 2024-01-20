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Формируется новый состав Общественной палаты Саратовской области

Новости
Формируется новый состав Общественной палаты Саратовской области


16 января Общественная палата Саратовской области объявила о приеме документов от местных общественных объединений области, выдвигающих своих кандидатов в новый состав палаты региона.

В настоящее время утверждены списки членов Общественной палаты Губернатора области и Саратовской областной Думы, всего 42 человека.

К участию приглашаются местные общественные объединения, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет. Организация вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые проживают на территории области.

Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты местными общественными объединениями осуществляется по решению их коллегиальных органов, а при отсутствии коллегиальных органов – по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций.

Прием документов осуществляется по 14 февраля 2024 года включительно. Заявления и прилагаемые к ним документы, поступившие в Общественную палату по истечении установленного срока, не рассматриваются.

Документы принимаются по адресу: г. Саратов, улица Яблочкова, 14, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 (выходные: суббота, воскресенье).

Телефон для справок: 8 (8452) 26-31-37.