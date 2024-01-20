ДШИ в Калининске готовится к юбилею и ремонту

просмотров: 344

Детская школа искусств имени А.А. Талдыкина г. Калининска - одна из участниц нацпроекта Президента России Владимира Путина «Культура», в рамках которого в этом году ей выделено 14,5 млн рублей на капитальный ремонт.Здание детской школы искусств было построено в 1964 году. И капитальный ремонт за это время не проводился ни разу. При том, что школа в Калининске востребована: здесь занимается более 400 ребят. Им преподают вокал, хореографию, живопись, декоративно-прикладное искусство и игру на музыкальных инструментах.- В 2024 году нашей школе исполнятся 60 лет, мы готовимся к юбилею и к масштабному ремонту, который пройдет в рамках реализации нацпроекта «Культура», - рассказал директор ДШИ Сергей Абдулин. – Я уверен, что в обновленной модернизированной школе будут ярче раскрываться творческие способности юных дарований!В здании полностью заменят кровлю, пол и потолок, обшивку стен, обновят электропроводку, установят новую систему отопления. Вместо старых окон установят современные пластиковые. Появится система автоматической пожарной сигнализации, внешнее и внутреннее видеонаблюдение. Здание ДШИ станет безопасным, а внутренний дизайн учебных кабинетов - современным. В результате ремонта дети Калининского района получат дополнительные возможности для культурного развития, самореализации и творческих инициатив.- В культурной отрасли Саратовской области происходят большие позитивные перемены: укрепляется материально-техническая база, повышается общий культурный уровень, - прокомментировала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Благодаря национальному проекту «Культура» в Саратовской области 6 детских школ искусств приведены в надлежащее состояние – оказана помощь в проведении капитального ремонта и реконструкции на общую сумму 103,3 млн. рублей. В 2023 году была отремонтирована ДШИ №23 имени Ковалёва г. Саратова, финансирование ремонтно-строительных работ составило 62,4 млн рублей. Это важное направление, хочется его продолжать. И, конечно, мы стараемся охватывать все районы. В 2024 году за счет средств федерального бюджета будет проведен капитальный ремонт ДШИ г. Калининска. Продолжится укрепление материально-технической базы ДШИ региона в рамках государственной программы «Культура Саратовской области». По национальному проекту «Культура» в ДШИ приобретаются новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. За два года 27 детских школ искусств на эти цели получили 90 млн. рублей. В 2024 году проект будет реализован еще в 15 детских школах искусств области. Финансирование составит 55,7 млн. рублей.