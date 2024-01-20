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Фонд «Александр Невский» организовал для детей из регионов Донбасса рождественскую встречу со спектаклем и колядками

Новости
Фонд «Александр Невский» организовал для детей из регионов Донбасса рождественскую встречу со спектаклем и колядками


В Саратове состоялись «Рождественские встречи», организованные благотворительным фондом «Александр Невский». В праздничном мероприятии приняли участие семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных республик.

Мероприятие посетили депутат Саратовской городской Думы Юрий Ерофеев; начальник отдела министерства внутренней политики и общественных отношений области Олег Ткачёв; иерей храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Саратова отец Кирилл (Андриенко).

Учащиеся театральной студии «Колокольчик» показали спектакль «Необыкновенные приключения Кая и Герды», а ученики Покровской православной классической гимназии имени Святого Александра Невского спели Рождественские песни, колядки, поиграли в народные игры с детьми у елки.

«Рождественские встречи» состоялось в рамках реализации проекта «Вместе мы СЕМЬЯ: модель пролонгированной комплексной социальной поддержки семей, воспитывающих детей, подростков и молодых людей с инвалидностью», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов», - сообщила директор благотворительного фонда «Александр Невский» Вера Кузнецова.