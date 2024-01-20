Работы по расчистке дорог от снега и наледи ведутся в круглосуточном режиме

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В области утром 17 января в большинстве районов прогнозируется усиление южного ветра, порывы 16-21 м/с, метель, сильный снег (6-19 мм), ухудшение видимости при осадках и в метели (500 м и менее), на дорогах снежные заносы.В ночь на дорогах регионального значения продолжались работы по расчистке проезжей части от снега. Так, на дорогах Турковского района работало 16 единиц спецтехники, в Гагаринском – 22 единицы, в Пугачевском – 19, в Вольском – 18.Всего дорожные службы на борьбу с последствиями непогоды вывели 316 единиц спецтехники.Также за ночь дорожники использовали 1597 тонн песко-соляной смеси и чистого хлорида.По данным на 7:00 17 января проезд обеспечен по всем дорогам регионального и межмуниципального значения.