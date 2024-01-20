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На Симоновской и Лысогорской птицефабриках начинают внедрять инструменты бережливого производства

Новости
На Симоновской и Лысогорской птицефабриках начинают внедрять инструменты бережливого производства


Симоновскую и Лысогорскую птицефабрики посетил эксперт Регионального центра компетенций (РЦК) Саратовской области Андрей Пичкуров. Напомним, в конце минувшего года представители агрохолдинга, в который входят птицефабрики, сообщили, что в 2024 году предприятия будут осваивать методику организации Бережливого производства в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Эта работа должна обеспечить птицефабрикам 5%-й ежегодный рост производительности труда.

Руководители предприятий вместе с Андреем Пичкуровым обсудили перспективы и преимущества участия в нацпроекте, наметили дальнейший план работы. На Лысогорской фабрике для эксперта по бережливому производству была проведена экскурсия по предприятию. Он оценил высокий уровень автоматизации производственных процессов и увидел ряд участков, работа на которых еще может быть улучшена:

«В течение полугода сотрудники фабрик пройдут специальное обучение, проведут анализ текущей ситуации и внедрят в практику первые улучшения. Освоив методики бережливого производства, им будет намного проще добиваться повышения производительности труда», — убежден эксперт РЦК.