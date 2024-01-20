Стенд Саратовской области на ВДНХ стал местом притяжения чемпионов

просмотров: 295

Вчера на Международной выставке «Россия» на региональном стенде прошла деловая программа министерства спорта.Участниками программы стали чемпионы и призеры олимпийских игр, именитые спортсмены, руководители Всероссийских спортивных федераций.Деловая программа была насыщена событиями: презентации спортивных объектов региона, подписание соглашений о сотрудничестве, обсуждение перспектив развития видов спорта, строительство новых объектов и улучшение спортивной инфраструктуры, проведение крупных соревнований на территории области.«Стенд региона стал местом притяжения для коллег, заинтересованных в развитии спорта в Саратовской области. С одними мы обсуждали первые шаги развития спортивных дисциплин, с другими подписали соглашения о сотрудничестве, а с некоторыми предметно проработали ближайшие крупные турниры и преспективы строительства новых спортивных объектов. Приятно было получить такой живой отклик от прославленных спортсменов, руководителей всероссийских федераций на приглашение посетить саратовский стенд на ВДНХ»,- отметил министр спорта области Олег Дубовенко.