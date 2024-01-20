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Фестиваль-ярмарка «Сделано в России»: более 70 компаний представят свою продукцию в Китае

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Фестиваль-ярмарка «Сделано в России»: более 70 компаний представят свою продукцию в Китае


Посетители первого фестиваля-ярмарки «Сделано в России» смогут приобрести более 1400 различных товаров от более чем 70 российских компаний, включая продукты питания, напитки и потребительские товары. Ожидается, что около 3 миллионов человек посетят мероприятия фестиваль за период его проведения.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» состоится во время китайских новогодних праздников с 27 января по 5 февраля в провинции Ляонин (Китай). Основной акцент на фестивале будет сделан на презентацию российской пищевой продукции. Событие организуется Российским экспортным центром.

Для праздничного новогоднего стола китайские потребители смогут приобрести мед, мороженое, кукурузные хлопья, шоколад, вафли, конфеты, квас, печенье, пастилу, торты и многое другое.

«Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров. Кроме того, мероприятие позволит укрепить позиции России на международной арене», — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Фестиваль «Сделано в России» является одним из ключевых мероприятий в 2024 году, направленных на укрепление экономических связей между РФ и Китаем.

Для посетителей будут устроены мастер-классы для детей и взрослых от российских участников выставки. Кроме того, состоятся выступления фольклорных коллективов и дегустационное шоу, будет работать фотозона в русском стиле и др.

АО «Российский экспортный центр» оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.