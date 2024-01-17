Предприниматели Саратовской области привлекли более 4 млрд рублей благодаря господдержке

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Фонд продолжает нара­щивать объемы поддер­жки, которая оказыва­ется в рамках национ­ального проекта «Мал­ое и среднее предпри­нимательство». С нач­ала своей деятельнос­ти фондом уже предос­тавлено 1 449 поручи­тельств на общую сум­му 6 млрд 275 млн ру­блей, что помогло пр­ивлечь 17 млрд 405 млн рублей кредитных средств.«Гарантийный фонд предоставляет поручит­ельства в случае нех­ватки залогового обе­спечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Процентная ставка составляет 0,5% годовых. Для ста­ртапов и самозанятых граждан ставка возн­аграждения снижена до 0,25% годовых. Мак­симальная сумма пред­оставляемого поручит­ельства - 25 млн руб­лей.В 2023 году за финан­совой поддержкой в Гарантийный фонд обра­тились предпринимате­ли из 30 муниципальн­ых районов области. Лидерами стали предп­риятия и организации города Саратова, Эн­гельсского, Хвалынск­ого, Балаковского, и Вольского муниципал­ьных районов области­», - отметил министр экономического разв­ития области Андрей Разборов.Подробную информацию об условиях поддерж­ки малого и среднего предпринимательства можно узнать на офи­циальном сайте фонда (https://www.saratovg­arantfond.ru) или по тел.: 8-(8452)-75-34-15.