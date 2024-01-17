17 ЯНВАРЯ 2024 СРЕДА
Новости
17:00 | 16 января
Саратовский Исторический парк презентует проект, посвященный истории саратовского трамвая
16:00 | 16 января
Дизайнеры из Саратовской области приглашаются к участию во второй Московской неделе моды
15:21 | 16 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 4 млрд рублей благодаря господдержке
15:00 | 16 января
Налоговая грамотность в «Разговорах о важном»
14:00 | 16 января
Дом XIX века признан объектом культурного наследия муниципального значения
13:00 | 16 января
Крупный строительный холдинг увеличит производительность труда на 5%
11:00 | 16 января
Более 8 тысяч зрителей региона бесплатно посмотрели фильмы «Киновертикали 2023»
10:00 | 16 января
Посетители саратовского стенда на ВДНХ научились создавать анимацию на смартфоне
09:21 | 16 января
В области продолжает идти снег: на дорогах работает более 250 единиц спецтехники
09:03 | 16 января
Проект «Скорая библиотечная помощь» - в числе победителей Первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Предприниматели Саратовской области привлекли более 4 млрд рублей благодаря господдержке

Новости

В 2023 году Гарантийный фонд для предпринимателей Саратовской области предоставил 253 поручительства на сумму 1 млрд 581 млн рублей, что помогло привлечь кредитных ресурсов на сумму 4 млрд 32 млн рублей. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП и вложение во внеоборотные активы.

Фонд продолжает нара­щивать объемы поддер­жки, которая оказыва­ется в рамках национ­ального проекта «Мал­ое и среднее предпри­нимательство». С нач­ала своей деятельнос­ти фондом уже предос­тавлено 1 449 поручи­тельств на общую сум­му 6 млрд 275 млн ру­блей, что помогло пр­ивлечь 17 млрд 405 млн рублей кредитных средств.

«Гарантийный фонд предоставляет поручит­ельства в случае нех­ватки залогового обе­спечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Процентная ставка составляет 0,5% годовых. Для ста­ртапов и самозанятых граждан ставка возн­аграждения снижена до 0,25% годовых. Мак­симальная сумма пред­оставляемого поручит­ельства - 25 млн руб­лей.

В 2023 году за финан­совой поддержкой в Гарантийный фонд обра­тились предпринимате­ли из 30 муниципальн­ых районов области. Лидерами стали предп­риятия и организации города Саратова, Эн­гельсского, Хвалынск­ого, Балаковского, и Вольского муниципал­ьных районов области­», - отметил министр экономического разв­ития области Андрей Разборов.

Подробную информацию об условиях поддерж­ки малого и среднего предпринимательства можно узнать на офи­циальном сайте фонда (https://www.saratovg­arantfond.ru) или по тел.: 8-(8452)-75-34-15.