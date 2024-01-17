Саратовский Исторический парк презентует проект, посвященный истории саратовского трамвая

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Исторический парк приглашает 18 января 2024 г. в 15:00 на презентацию нового масштабного проекта, посвященного истории саратовского трамвая.«В связи с началом масштабной реконструкции трамвайных путей мы становимся свидетелями новейшей истории развития трамвайного движения в Саратове, начавшейся в 1885 году, когда Л.П. Блюммер и Н.А. Рубинский заключили с Саратовской городской управой договор на исключительное право строительства и эксплуатации грузопассажирской конно-железной дороги. Дальнейшее развитие перевозок связано с запуском в 1908 году первого электрического саратовского трамвая», - рассказали организаторы.В рамках презентационного мероприятия будут представлены уникальные документы Государственного архива Саратовской области и экспонироваться моно-выставка, демонстрирующая одну из подлинных дивидендных акций Бельгийского анонимного общества электрического освещения, занимавшегося электрификацией и устройством трамвайного движения в России с конца ХIХ века. Документ положил начало формированию Историческим парком коллекции предметов, рассказывающих об истории саратовского трамвая. Стать участником этого увлекательного процесса смогут не только саратовцы, но и любой житель нашей страны, в семейном архиве которого найдутся артефакты, связанные с данной темой.В ходе реализации проект будет пополняться не только предметными материалами, но и мультимедийным контентом, видео- и фото-зонами. В Историческом парке будут проводиться мастер-классы и тематические мероприятия, посетители смогут увидеть компостеры различных моделей, узнать, как оплачивали проезд в городском общественном транспорте и даже получить на память «счастливый билетик».Проект подготовлен и будет реализован в Историческом парке «Россия — Моя история» в партнерстве с Государственным архивом Саратовской области при участии Областной универсальной научной библиотеки.Аккредитация на мероприятие для журналистов: mh_pr@myhistory64.ru или по телефону (8452) 69-50-34 (отдел по взаимодействию со СМИ и общественным связям Исторического парка «Россия — Моя история»).