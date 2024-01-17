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Дизайнеры из Саратовской области приглашаются к участию во второй Московской неделе моды

Новости
Планируется, что в ней примут участие более 100 российских и зарубежных дизайнеров.


Вторая Московская неделя моды пройдет с 1 по 8 марта 2024 года. Основными площадками станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 на ВДНХ — одно из пространств Международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Планируется, что участниками Московской недели моды станут более 100 российских и зарубежных дизайнеров. В рамках двусторонних соглашений, подписанных на форуме ВRICS+Fashion Summit, приглашения получат бренды из Китая, Индии, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран», — рассказала Наталья Сергунина.

На ВДНХ проведут открытые показы для жителей и гостей города.

Центральный выставочный зал «Манеж», в свою очередь, станет площадкой для деловых переговоров и заключения сделок. Здесь организуют закрытые показы для профессионалов индустрии, В2В-шоурум для байеров и маркет, где все желающие смогут приобрести одежду и аксессуары отечественных производителей.

Кроме того, в рамках Московской недели моды состоится фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Программа завершится гала-показом.

Прием заявок на участие в Московской неделе моды уже открыт, он продлится до 19 января 2024 года. Экспертный совет определит список дизайнеров и брендов, которые получат возможность представить свои коллекции широкой аудитории. Условия и форма заявки опубликованы на официальном сайте события.

Организатор мероприятия — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.