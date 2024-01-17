В области продолжает идти снег: на дорогах работает более 250 единиц спецтехники

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В ночь на 16 января в области продолжил идти снег, в некоторых районах - низовая метель. На ликвидацию последствий непогоды вышло 267 единиц снегоуборочной техники.Например, в Гагаринском районе работало 19 единиц спецтехники, в Вольском районе – 15, в Ершовском – 12. Также спецтехника работала сегодня ночью на четырех транзитных дорогах Саратова - 12 единиц.По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.Днем прогнозируются небольшие осадки - снег, мокрый снег, местами низовая метель, ухудшение видимости в осадках и тумане (500 м и менее).Дорожные службы продолжат работу в дневную смену.