17 ЯНВАРЯ 2024 СРЕДА
Новости
17:00 | 16 января
Саратовский Исторический парк презентует проект, посвященный истории саратовского трамвая
16:00 | 16 января
Дизайнеры из Саратовской области приглашаются к участию во второй Московской неделе моды
15:21 | 16 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 4 млрд рублей благодаря господдержке
15:00 | 16 января
Налоговая грамотность в «Разговорах о важном»
14:00 | 16 января
Дом XIX века признан объектом культурного наследия муниципального значения
13:00 | 16 января
Крупный строительный холдинг увеличит производительность труда на 5%
11:00 | 16 января
Более 8 тысяч зрителей региона бесплатно посмотрели фильмы «Киновертикали 2023»
10:00 | 16 января
Посетители саратовского стенда на ВДНХ научились создавать анимацию на смартфоне
09:21 | 16 января
В области продолжает идти снег: на дорогах работает более 250 единиц спецтехники
09:03 | 16 января
Проект «Скорая библиотечная помощь» - в числе победителей Первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Налоговая грамотность в «Разговорах о важном»

Новости
Налоговая грамотность в «Разговорах о важном»

Вчера во всех школах нашего региона прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном». В этот раз тема уроков – «Налоговая грамотность».

Ученики начальной школы в игровой форме разобрались с интересными и важными вопросами: Откуда берутся деньги? Кто должен платить налоги? На какие средства строятся школы, больницы и детские площадки? В ходе обсуждения ребята узнали, как благополучие государства зависит от уплаты налогов.

Для старших классов советники директора по воспитанию и классные руководители также провели беседу о значимости уплаты налогов. Кроме того, школьники посмотрели видеоролики «Говорим о важном с Егоровым Даниилом Вячеславовичем, руководителем Федеральной налоговой службы», «История налогов в России», «Дело по Азбуке» и выполнили интерактивное задание «Какой налог вымышленный?».

Главная цель внеурочного занятия - рассказать о том, что налоги — большой вклад в благополучие государства и общества.