Налоговая грамотность в «Разговорах о важном»

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Вчера во всех школах нашего региона прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном». В этот раз тема уроков – «Налоговая грамотность».Ученики начальной школы в игровой форме разобрались с интересными и важными вопросами: Откуда берутся деньги? Кто должен платить налоги? На какие средства строятся школы, больницы и детские площадки? В ходе обсуждения ребята узнали, как благополучие государства зависит от уплаты налогов.Для старших классов советники директора по воспитанию и классные руководители также провели беседу о значимости уплаты налогов. Кроме того, школьники посмотрели видеоролики «Говорим о важном с Егоровым Даниилом Вячеславовичем, руководителем Федеральной налоговой службы», «История налогов в России», «Дело по Азбуке» и выполнили интерактивное задание «Какой налог вымышленный?».Главная цель внеурочного занятия - рассказать о том, что налоги — большой вклад в благополучие государства и общества.