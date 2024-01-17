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Дом XIX века признан объектом культурного наследия муниципального значения

Новости
Дом XIX века признан объектом культурного наследия муниципального значения


Комитет культурного наследия включил в Единый государственный реестр еще один памятник. Им стал саратовский дом, который находится на Ильинской площади (дом 1, литера А). Он признан объектом культурного наследия муниципального значения.

Для здания комитет организовал экспертизу, которая подтвердила ценность. Историки считают, что здание построено по одному из образцовых проектов в первой половине XIX века. В конце 1870-х годов домовладельцем являлся саратовский купец Иван Четвериков, а в начале 1880- х годов собственником стал уже ярославский купец Лукьян Бердников. В 1895 году в здании было открыто 14 мужское начальное училище. После революции - школа № 28. В послевоенное время и до начала 1980-х годов здесь размещался Дворец пионеров Октябрьского района, позднее - районный Дом творчества юных.

Ведомство также утвердило границы территории и предмет охраны для здания. Уникальными элементами, которые должны быть сохранены, признаны мезонин, подоконная ниша с ромбовидным декором, оконные проемы с арочным завершением и профилированные сандрики, фриз и многое другое.