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Крупный строительный холдинг увеличит производительность труда на 5%

Новости
Крупный строительный холдинг увеличит производительность труда на 5%


В национальный проект «Производительность труда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, вступило еще одно предприятие региона - ГК «Кронверк».

Внедрять «бережливые» технологии и обучать сотрудников инструментам повышения производительности труда будут ведущие эксперты-практики Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Они будут активно работать с предприятием шесть месяцев, а последующие 2,5 года – консультировать в тиражировании полученного опыта на все производственные процессы предприятия.

Цель реализации проекта - добиться на предприятии ежегодного 5% роста производительности труда в ближайшие три года.

«Мероприятия по повышению производительности труда, проводимые в рамках национального проекта, позволяют достигать высоких результатов компаниям из разных сфер деятельности. Внедрение инструментов бережливого производства в крупном строительном холдинге позволит повысить эффективность использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов компании, что в результате окажет положительное влияние и на качество оказания услуг населению. В целом, участниками нацпроекта в регионе уже стали 86 саратовских компаний», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.