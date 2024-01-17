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Более 8 тысяч зрителей региона бесплатно посмотрели фильмы «Киновертикали 2023»

Новости
Более 8 тысяч зрителей региона бесплатно посмотрели фильмы «Киновертикали 2023»


С сентября по декабрь 2023 года в рамках X Международного фестиваля-конкурса «Киновертикаль» прошла большая программа кинопоказов, включающая несколько тематических программ. За это время лучшие отечественные ленты посмотрели более 8 тысяч зрителей Саратова и 18 муниципальных районов области. Всего состоялось около ста кинопоказов. Впервые в истории саратовского фестиваля программа некоммерческих показов для подростков и молодежи стала настолько массовой.

Самое большое количество зрителей региона привлекла программа «Портрет поколения», в которую вошли ленты о взрослении детей и подростков. Её фильмы увидели 5050 человек. Наиболее активны были школьники и студенты Саратова, Приволжского (г. Энгельс), Аркадака и Аткарска.

Более полутора тысяч зрителей из 8 районов области и областного центра увидели фильмы программы «Наставник в кино». Лучшие отечественные ленты о педагогах и наставниках вызвали наибольший интерес у зрителей Турков, Александров-Гая и Аткарска.

Участниками еще одной фестивальной программы показов – «Наше кино – в наши школы» стали 1300 зрителей из 12 муниципальных районов области. Они увидели избранные экранизации отечественной литературной классики. Фильмы этой программы оказались наиболее популярными у ребят из Вольска, Аткарска и Ивантеевки.

Еще 5 фильмов саратовских авторов-призеров фестиваля с их непосредственным участием посмотрели 506 зрителей Саратова, Аркадака, Духовницкого и Мокроуса.

Напомним, что проект X Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.