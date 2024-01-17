Посетители саратовского стенда на ВДНХ научились создавать анимацию на смартфоне
Представители Саратовского архитектурно-строительного колледжа подготовили разноплановую интерактивную программу: презентацию комплексного дипломного проекта и интеграцию нейросетей в образовательный процесс СПО, программу модульного обучения по нейросетям, мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.
Студентка колледжа Елизавета Полякова провела профоориентационное занятие по мобильной анимации. Юные гости выставки смогли создать свой собственный мультфильм.
«Благодаря участию в выставке у нас появилась возможность представить наше учебное заведение на таком высоком уровне», - отметила заместитель директора Виктория Зубакина.
Свою программу представили студенты Поволжского института управления РАНХиГС.
Они подготовили викторину с вопросами о знаковых фигурах отрасли, проработали навыки публичных выступлений с применением технологий парламентских дебатов и управленческих поединков.
Победители конкурса Росмолодежь.Гранты провели игротеку с использованием настольных игр, разработанных самими студентами вуза.
Гости сыграли в игры «Что за…инцидент?», направленную на формирование навыков культурного общения и обогащения русского языка; «Грани», призванную повысить уровень знаний и навыков в математических дисциплинах.
Украшением программы вуза стало выступление ходулистов цирковой студии «Пандора».
Комитет молодежной политики области
Студентка колледжа Елизавета Полякова провела профоориентационное занятие по мобильной анимации. Юные гости выставки смогли создать свой собственный мультфильм.
«Благодаря участию в выставке у нас появилась возможность представить наше учебное заведение на таком высоком уровне», - отметила заместитель директора Виктория Зубакина.
Свою программу представили студенты Поволжского института управления РАНХиГС.
Они подготовили викторину с вопросами о знаковых фигурах отрасли, проработали навыки публичных выступлений с применением технологий парламентских дебатов и управленческих поединков.
Победители конкурса Росмолодежь.Гранты провели игротеку с использованием настольных игр, разработанных самими студентами вуза.
Гости сыграли в игры «Что за…инцидент?», направленную на формирование навыков культурного общения и обогащения русского языка; «Грани», призванную повысить уровень знаний и навыков в математических дисциплинах.
Украшением программы вуза стало выступление ходулистов цирковой студии «Пандора».
Комитет молодежной политики области