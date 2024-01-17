17 ЯНВАРЯ 2024 СРЕДА
Новости
17:00 | 16 января
Саратовский Исторический парк презентует проект, посвященный истории саратовского трамвая
16:00 | 16 января
Дизайнеры из Саратовской области приглашаются к участию во второй Московской неделе моды
15:21 | 16 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 4 млрд рублей благодаря господдержке
15:00 | 16 января
Налоговая грамотность в «Разговорах о важном»
14:00 | 16 января
Дом XIX века признан объектом культурного наследия муниципального значения
13:00 | 16 января
Крупный строительный холдинг увеличит производительность труда на 5%
11:00 | 16 января
Более 8 тысяч зрителей региона бесплатно посмотрели фильмы «Киновертикали 2023»
10:00 | 16 января
Посетители саратовского стенда на ВДНХ научились создавать анимацию на смартфоне
09:21 | 16 января
В области продолжает идти снег: на дорогах работает более 250 единиц спецтехники
09:03 | 16 января
Проект «Скорая библиотечная помощь» - в числе победителей Первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Посетители саратовского стенда на ВДНХ научились создавать анимацию на смартфоне

Новости
Представители Саратовского архитектурно-строительного колледжа подготовили разноплановую интерактивную программу: презентацию комплексного дипломного проекта и интеграцию нейросетей в образовательный процесс СПО, программу модульного обучения по нейросетям, мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Студентка колледжа Елизавета Полякова провела профоориентационное занятие по мобильной анимации. Юные гости выставки смогли создать свой собственный мультфильм.

«Благодаря участию в выставке у нас появилась возможность представить наше учебное заведение на таком высоком уровне», - отметила заместитель директора Виктория Зубакина.

Свою программу представили студенты Поволжского института управления РАНХиГС.

Они подготовили викторину с вопросами о знаковых фигурах отрасли, проработали навыки публичных выступлений с применением технологий парламентских дебатов и управленческих поединков.

Победители конкурса Росмолодежь.Гранты провели игротеку с использованием настольных игр, разработанных самими студентами вуза.

Гости сыграли в игры «Что за…инцидент?», направленную на формирование навыков культурного общения и обогащения русского языка; «Грани», призванную повысить уровень знаний и навыков в математических дисциплинах.

Украшением программы вуза стало выступление ходулистов цирковой студии «Пандора».

Комитет молодежной политики области