Проект «Скорая библиотечная помощь» - в числе победителей Первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года

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Победителем конкурса Фонда президентских грантов стал проект «Скорая библиотечная помощь», разработанный совместно с Балашовской межпоселенческой центральной библиотекой.«Проект направлен на содействие снижению уровня психологической и социальной уязвимости детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. «Скорая библиотечная помощь» при помощи методики библиотерапии с элементами арт-терапии поможет ребятам не только проработать волнующие вопросы, но и раскрыть творческие способности. Проект получил поддержку в размере 762 000 рублей. На эти средства будет приобретены интерактивные песочные планшеты, мольберты, холсты, специализированная литература, мебель, а также произведен ремонт помещения для библиотерапии», — отметила министр культуры области Наталия Щелканова.