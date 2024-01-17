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Саратовского учителя провожали на фронт всей школой

Новости

Учитель физкультуры и ОБЖ школы № 63 города Саратова Сергей Кирюхин подписал контракт с Министерством обороны и 14 января отбыл к месту назначения в зону СВО.
Саратовского учителя провожали на фронт всей школой

На железнодорожном вокзале учителя провожали не только его родители, но и ученики. Для Сергея Кирюхина это стало приятным сюрпризом.

«Вы сегодня придали мне столько сил, столько уверенности в себе, что я просто не имею права не вернуться», - обратился Кирюхин к школьникам.

Те в ответ обняли педагога на прощание. Многие из подростков не смогли сдержать слез.
Напомним, ранее мужчина рассказывал, что в СВО принимают участие два его брата и он не может остаться в стороне.