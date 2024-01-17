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В Энгельсском краеведческом музее состоялся семинар на тему «Военное дело сарматов»

Новости
В Энгельсском краеведческом музее состоялся семинар на тему «Военное дело сарматов»


Мероприятие прошло в рамках проекта «Великая Степь Большого Карамана. Сарматы ожившие образы» – победителя областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

В Энгельсском краеведческом музее состоялся семинар на тему «Военное дело сарматов»

Команда проекта под руководством председателя Советской местной организации «Всероссийского общества
инвалидов», географа-краеведа Марины Верховой совместно со студентами Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, жителями Саратова и Энгельса обсудили особенности формирования сарматского войска, тактику ведения боя, а также вклад сарматов в развитие мировой военной науки.

В Энгельсском краеведческом музее состоялся семинар на тему «Военное дело сарматов»

«Основу сарматского войска составляла тяжелая конница, по предположению ряда ученых именно сарматы создали такой род войск, как тяжелая кавалерия», - рассказала Марина Верховая.

Иллюстрацией обсуждаемых вопросов стало экспозиционно-выставочное пространство «PRO музей», представленное в Энгельсом краеведческом музее в рамках Национального проекта «Культура».

Старший научный сотрудник музея Марина Маркина провела экскурсию и познакомила участников семинара с археологической коллекцией музея, содержащей памятники сарматской культуры.

Посетители смогли увидеть уникальные образцы сарматского оружия: мечи-акинаки, наконечники стрел, сарматский боевой меч, шлем сарматского воина и многое другое.

Итогом семинара стала оживленная дискуссия. Студенты под руководством доцента Наталии Шадченко обсудили полученные знания, поблагодарили организаторов мероприятия за увлекательное «путешествие в прошлое» и выразили желание и в будущем принимать участие в мероприятиях проекта.