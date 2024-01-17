Саратовское «Боевое Братство» доставило гуманитарный груз участникам спецоперации

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Представители Саратовского городского отделения «Боевого Братства» Игорь Дементьев и Сергей Пензин доставили гуманитарную помощь для военнослужащих 94-го и 98-го полков.«Бойцам 94-го полка, проходящих лечение в одном из военных госпиталей, доставлены подушки, одеяла, новая форма, продукты питания, письма и рисунки саратовских детей. Военнослужащим 98-го полка переданы окопные свечи, теплое обмундирование, письма школьников. Хотел бы сказать большое спасибо всем добровольцам и волонтерам, которые изготавливали окопные свечи, помогали собрать и организовать доставку гуманитарного груза», - сообщил представитель Саратовского городского отделения «Боевого Братства» Игорь Дементьев.