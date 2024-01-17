Саратовским предпринимателям предоставят льготную финансовую поддержку
Микрозаймы дают возможность предпринимателям реализовывать перспективные проекты на максимально выгодных условиях.
Фонд микрокредитования Саратовской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного Владимиром Путиным реализует 13 различных программ. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвития.
Льготное кредитование касается молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет, женщин-предпринимателей, организаций экологии, спорта, экспортеров, крестьянских (фермерских) хозяйств. Они смогут получить займы в размере до 5 миллионов рублей, на срок от одного года. Процентная ставка для этих категорий предпринимателей составит 8-9 процентов годовых. Займы для самозанятых граждан могут составить до 500 тысяч рублей по ставке четыре процента годовых на срок до трех лет.
Для поддержки предпринимателей туристической отрасли Фонд предусмотрел предоставление финансовой поддержки в сумме до пяти миллионов рублей по ставке один процент годовых на срок до трех лет.
В 2023 году фонд микрокредитования предоставил предпринимателям и самозанятым 193 микрозайма на общую сумму 383 миллионов рублей.
Также в прошлом году фонд начал реализацию новой программы поддержки - "Стартовый Плюс". По этой программе микрозаймы получили предприниматели, зарегистрированные в период от 12 до 24 месяцев на момент обращения в Фонд. Для них финансовая поддержка составила до пяти миллионов рублей сроком до трех лет с процентной ставкой семь процентов годовых. Исключение действует для предпринимателей моногородов Вольска и Петровска. Им предоставляют микрозаймы под пять процентов годовых.
Благодаря запущенному в прошлом году цифровому сервису "Подбор и получение микрофинансирования" предприниматели смогли получить финансовую поддержку без посещения офиса фонда по ставке на два процента ниже установленных программ.
"Предоставляемые микрозаймы дают возможность предпринимателям реализовывать перспективные проекты на максимально выгодных условиях и могут быть направлены на различные цели - приобретение сырья, оборудования, материалов, комплектующих, приобретение основных средств, приобретение земельного участка и оплату земельных работ, недвижимости", - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Фонд микрокредитования Саратовской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного Владимиром Путиным реализует 13 различных программ. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвития.
Льготное кредитование касается молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет, женщин-предпринимателей, организаций экологии, спорта, экспортеров, крестьянских (фермерских) хозяйств. Они смогут получить займы в размере до 5 миллионов рублей, на срок от одного года. Процентная ставка для этих категорий предпринимателей составит 8-9 процентов годовых. Займы для самозанятых граждан могут составить до 500 тысяч рублей по ставке четыре процента годовых на срок до трех лет.
Для поддержки предпринимателей туристической отрасли Фонд предусмотрел предоставление финансовой поддержки в сумме до пяти миллионов рублей по ставке один процент годовых на срок до трех лет.
В 2023 году фонд микрокредитования предоставил предпринимателям и самозанятым 193 микрозайма на общую сумму 383 миллионов рублей.
Также в прошлом году фонд начал реализацию новой программы поддержки - "Стартовый Плюс". По этой программе микрозаймы получили предприниматели, зарегистрированные в период от 12 до 24 месяцев на момент обращения в Фонд. Для них финансовая поддержка составила до пяти миллионов рублей сроком до трех лет с процентной ставкой семь процентов годовых. Исключение действует для предпринимателей моногородов Вольска и Петровска. Им предоставляют микрозаймы под пять процентов годовых.
Благодаря запущенному в прошлом году цифровому сервису "Подбор и получение микрофинансирования" предприниматели смогли получить финансовую поддержку без посещения офиса фонда по ставке на два процента ниже установленных программ.
"Предоставляемые микрозаймы дают возможность предпринимателям реализовывать перспективные проекты на максимально выгодных условиях и могут быть направлены на различные цели - приобретение сырья, оборудования, материалов, комплектующих, приобретение основных средств, приобретение земельного участка и оплату земельных работ, недвижимости", - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.