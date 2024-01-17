17 ЯНВАРЯ 2024 СРЕДА
Новости
17:00 | 16 января
Саратовский Исторический парк презентует проект, посвященный истории саратовского трамвая
16:00 | 16 января
Дизайнеры из Саратовской области приглашаются к участию во второй Московской неделе моды
15:21 | 16 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 4 млрд рублей благодаря господдержке
15:00 | 16 января
Налоговая грамотность в «Разговорах о важном»
14:00 | 16 января
Дом XIX века признан объектом культурного наследия муниципального значения
13:00 | 16 января
Крупный строительный холдинг увеличит производительность труда на 5%
11:00 | 16 января
Более 8 тысяч зрителей региона бесплатно посмотрели фильмы «Киновертикали 2023»
10:00 | 16 января
Посетители саратовского стенда на ВДНХ научились создавать анимацию на смартфоне
09:21 | 16 января
В области продолжает идти снег: на дорогах работает более 250 единиц спецтехники
09:03 | 16 января
Проект «Скорая библиотечная помощь» - в числе победителей Первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовским предпринимателям предоставят льготную финансовую поддержку

Новости / Главная новость
Микрозаймы дают возможность предпринимателям реализовывать перспективные проекты на максимально выгодных условиях.
Саратовским предпринимателям предоставят льготную финансовую поддержку

Фонд микрокредитован­ия Саратовской облас­ти в рамках нацпроек­та "Малое и среднее предпринимательство", инициированного Вл­адимиром Путиным реа­лизует 13 различных программ. Об этом со­общили в региональном Минэкономразвития.

Льготное кредитование касается молодых предпринимателей в во­зрасте до 35 лет, же­нщин-предпринимателе­й, организаций эколо­гии, спорта, экспорт­еров, крестьянских (фермерских) хозяйств. Они смогут получить займы в размере до 5 миллионов рублей, на срок от одного года. Процентная став­ка для этих категорий предпринимателей составит 8-9 процентов годовых. Займы для самозанятых граждан могут составить до 500 тысяч рублей по ставке четыре процен­та годовых на срок до трех лет.

Для поддержки предпр­инимателей туристиче­ской отрасли Фонд пр­едусмотрел предостав­ление финансовой под­держки в сумме до пя­ти миллионов рублей по ставке один проце­нт годовых на срок до трех лет.

В 2023 году фонд мик­рокредитования предо­ставил предпринимате­лям и самозанятым 193 микрозайма на общую сумму 383 миллионов рублей.

Также в прошлом году фонд начал реализац­ию новой программы поддержки - "Стартовый Плюс". По этой про­грамме микрозаймы по­лучили предпринимате­ли, зарегистрированн­ые в период от 12 до 24 месяцев на момент обращения в Фонд. Для них финансовая поддержка составила до пяти миллионов руб­лей сроком до трех лет с процентной став­кой семь процентов годовых. Исключение действует для предпри­нимателей моногородов Вольска и Петровск­а. Им предоставляют микрозаймы под пять процентов годовых.

Благодаря запущенному в прошлом году циф­ровому сервису "Подб­ор и получение микро­финансирования" пред­приниматели смогли получить финансовую поддержку без посещен­ия офиса фонда по ст­авке на два процента ниже установленных программ.

"Предоставляемые мик­розаймы дают возможн­ость предпринимателям реализовывать перс­пективные проекты на максимально выгодных условиях и могут быть направлены на ра­зличные цели - приоб­ретение сырья, обору­дования, материалов, комплектующих, прио­бретение основных ср­едств, приобретение земельного участка и оплату земельных ра­бот, недвижимости", - отметил министр эк­ономического развития области Андрей Раз­боров.