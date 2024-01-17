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В саратовском центре «Кавказ» прошел тренинг по командообразованию

Новости

В рамках проекта «Дружба народов – богатство России», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, для воспитанников национально-культурного центра «Кавказ» проведен тренинг по командообразованию.
В саратовском центре «Кавказ» прошел тренинг по командообразованию



Мероприятие было направлено на формирование доброжелательных и доверительных отношений в коллективе, развитие навыков конструктивного общения, сплочение коллектива и построение эффективного взаимодействия друг с другом.

Участникам мероприятия предлагалось выполнить упражнения, ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств через общение, игру, обучение. Выполненные упражнения помогли членам команды найти для себя наиболее комфортное положение в группе, раскрыть способности, сформировали навыки совместной работы и коллективного решения задач, сплотили и сдружили команду, подняли психологический и эмоциональный настрой.

В саратовском центре «Кавказ» прошел тренинг по командообразованию
Ведущим мероприятия выступила координатор-медиатор проектов национально-культурного центра «Кавказ» Елена Гузова.

«Проведение тренинга по командообразованию стало для воспитанников национально-культурного центра «Кавказ» интересной и продуктивной работой. Такой подход позволил раскрыться каждому участнику. Важнейшим результатом проведенного тренинга по командообразованию, явилось создание дружеских отношений в многонациональном коллективе, а также формирование у воспитанников навыков командной работы», - отметила Елена Гузова.