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В «Точке кипения» прошёл новогодний квартирник

Новости
Победитель областного конкурса социальных проектов организовал праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В «Точке кипения» прошёл новогодний квартирник


На площадке коворкинг-центра «Точка кипения» в СГТУ имени Гагарина состоялся новогодний квартирник «Дед мороз – вспомнить все». Мероприятие организовано с целью оказания паллиативной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

В «Точке кипения» прошёл новогодний квартирник

В «Точке кипения» прошёл новогодний квартирник

В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, референт министерства внутренней политики и общественных отношений области Марина Емельянова, специалист комитета молодежной политики области Илья Капшук, представитель СГМУ Александра Живайкина, специалист по паллиативной помощи Ирана Мириева.

В «Точке кипения» прошёл новогодний квартирник

Организаторы мероприятия и волонтеры провели для детей мастер-классы по рисованию, организовали интерактивные игры, а также подготовили театрализованное представление и световое шоу с участием мультперсонажей и сказочных героев.

В «Точке кипения» прошёл новогодний квартирник

В «Точке кипения» прошёл новогодний квартирник

Мероприятие проведено автономной некоммерческой организацией поддержки семьи и детства «Мы вместе детям» в рамках проекта «Мы вместе детям – расширяем границы» – победителя областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

«Участие в инклюзивных мероприятиях очень важно как для самих детей, так и для их родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. В эти моменты семьи чувствуют себя счастливыми, отвлекаются от повседневных забот», - отметила руководитель АНО «Мы вместе детям» Елена Шебалова.