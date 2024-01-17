14 общественных организаций Саратовской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов и получат более 26 млн рублей

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Проекты организаций Саратовской области одержали победу в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов, получив на реализацию своих проектов в совокупности более 26 млн рублей. Организации потратят на воплощение своих идей от 450 тысяч до 4 млн рублей. Победителями стали следующие проекты:«Новое пРАСтранство» (Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан», сумма 4 093 109,00 рублей),«Вектор развития: от теории к практике» (Автономная некоммерческая организация «Центр научного творчества «Вектор», сумма 2 340 200,00 рублей),«Шаг к долголетию» (Балаковская местная организация Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», сумма 499 108,00 рублей),«Программа повышения квалификации специалистов социальной сферы по оказанию первичной психологической помощи участникам СВО с посттравматическими стрессовыми расстройствами и их ближайшему окружению» (Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников», сумма 1 491 486,00 рублей),«Семейный микрореабилитационный центр «МИРО: милосердие, инклюзия, реабилитация, образование» («Православный приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Энгельса (Московский патриархат), сумма 2 277 000,00 рублей),«Водорослям крышка: вверх по Волге» (АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «Экологизатор», 3 619 540,00 рублей),«Мы – патриоты» (Ивантеевская районная организация Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сумма 499 755,38),«Спорт в село» (Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Покровский дракон», сумма 498 920,00 рублей),«Скорая библиотечная помощь» (Местная молодежная общественная организация Балашовского района Саратовской области «Молоды», сумма 762 390,60 рублей),«TurSkills: движение вширь» (Саратовская областная общественная организация «Саратовский областной клуб туристов», сумма 999 900,00 рублей),«Саратовская школа ТОС» (Ассоциация развития территориального общественного самоуправления Саратовской области, сумма 449 550,00 рублей),«Центр полезной занятости для подростков и молодых людей с ментальными особенностями развития «Зеленый ДОМ» (АНО «Центр содействия и социальной адаптации инвалидов «Развитие», сумма 3 632 262,80 рублей),«В помощь маме» - психолого-педагогическое сопровождение матерей с детьми в трудной жизненной ситуации» (АНО «Под покровом», 1 566 884,68 рублей),«Всё в твоих руках – живи» (Саратовская региональная общественная организация инвалидов «Ты не один», 3 921 696,00 рублей).Проекты, получившие поддержку в федеральном конкурсе, направлены на развитие институтов гражданского общества; сохранение исторической памяти; социальную поддержку граждан; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; развитие науки, образования и просвещения; пропаганду здорового образа жизни.