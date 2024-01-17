Продолжаются работы по постепенному повышению параметров теплоносителя
Вчера на ТЭЦ-3 в Энгельсе из-за дефекта запорной арматуры были выведены из работы два котла, в связи с чем в 375 многоквартирных домах и 51 объекте соцсферы были понижены параметры подачи тепла.
Министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов провел на месте срочное совещание.
"Был оперативно введен в работу более мощный резервный котел ТЭЦ. Все ремонтные работы закончены. В настоящее время проводятся мероприятия по плавному восстановлению нормативных параметров теплоносителя. Это необходимо для того, чтобы избежать инцидентов на теплосетях и энергообъектах. Мониторинг ситуации с подачей тепла продолжится до полного восстановления температурного режима. Специалисты управляющих компаний находятся в режиме постоянной готовности, ведётся контроль работы систем теплоснабжения домов", - подчеркнул Соколов.
Министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов провел на месте срочное совещание.
"Был оперативно введен в работу более мощный резервный котел ТЭЦ. Все ремонтные работы закончены. В настоящее время проводятся мероприятия по плавному восстановлению нормативных параметров теплоносителя. Это необходимо для того, чтобы избежать инцидентов на теплосетях и энергообъектах. Мониторинг ситуации с подачей тепла продолжится до полного восстановления температурного режима. Специалисты управляющих компаний находятся в режиме постоянной готовности, ведётся контроль работы систем теплоснабжения домов", - подчеркнул Соколов.