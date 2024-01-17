17 ЯНВАРЯ 2024 СРЕДА
Новости
17:00 | 16 января
Саратовский Исторический парк презентует проект, посвященный истории саратовского трамвая
16:00 | 16 января
Дизайнеры из Саратовской области приглашаются к участию во второй Московской неделе моды
15:21 | 16 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 4 млрд рублей благодаря господдержке
15:00 | 16 января
Налоговая грамотность в «Разговорах о важном»
14:00 | 16 января
Дом XIX века признан объектом культурного наследия муниципального значения
13:00 | 16 января
Крупный строительный холдинг увеличит производительность труда на 5%
11:00 | 16 января
Более 8 тысяч зрителей региона бесплатно посмотрели фильмы «Киновертикали 2023»
10:00 | 16 января
Посетители саратовского стенда на ВДНХ научились создавать анимацию на смартфоне
09:21 | 16 января
В области продолжает идти снег: на дорогах работает более 250 единиц спецтехники
09:03 | 16 января
Проект «Скорая библиотечная помощь» - в числе победителей Первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Продолжаются работы по постепенному повышению параметров теплоносителя

Новости
Вчера на ТЭЦ-3 в Энгельсе из-за дефекта запорной арматуры были выведены из работы два котла, в связи с чем в 375 многоквартирных домах и 51 объекте соцсферы были понижены параметры подачи тепла.
Продолжаются работы по постепенному повышению параметров теплоносителя



Министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов провел на месте срочное совещание.

"Был оперативно введен в работу более мощный резервный котел ТЭЦ. Все ремонтные работы закончены. В настоящее время проводятся мероприятия по плавному восстановлению нормативных параметров теплоносителя. Это необходимо для того, чтобы избежать инцидентов на теплосетях и энергообъектах. Мониторинг ситуации с подачей тепла продолжится до полного восстановления температурного режима. Специалисты управляющих компаний находятся в режиме постоянной готовности, ведётся контроль работы систем теплоснабжения домов", - подчеркнул Соколов.