Продолжаются работы по постепенному повышению параметров теплоносителя

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Министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов провел на месте срочное совещание."Был оперативно введен в работу более мощный резервный котел ТЭЦ. Все ремонтные работы закончены. В настоящее время проводятся мероприятия по плавному восстановлению нормативных параметров теплоносителя. Это необходимо для того, чтобы избежать инцидентов на теплосетях и энергообъектах. Мониторинг ситуации с подачей тепла продолжится до полного восстановления температурного режима. Специалисты управляющих компаний находятся в режиме постоянной готовности, ведётся контроль работы систем теплоснабжения домов", - подчеркнул Соколов.