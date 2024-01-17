Специалисты подтвердили историко-культурную ценность зданий казарм Бобруйского и Хвалынского батальонов

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При проведении экспертизы специалисты отмечали, что необходимость строительства зданий была связана с проведением военной реформы Александра II. В Саратове в 1878 году сформировали новую 20-я бригаду, которая в 1892 году расширилась до 4 батальонов: Лесного, Бобруйского, Балашовского и Хвалынского. После этого остро возник вопрос размещения войск. 27 сентября 1894 года городская дума постановила возвести казармы по планам и сметам архитектора Алексея Салько. Строительство было решено производить за счет облигационного займа.