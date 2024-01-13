В региональном минтруде заработал единый бесплатный номер
В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области в целях внедрения принципов клиентоцентричности начал работу единый телефон 8-800-775-21-09. Звонки на этот номер являются бесплатными для всех номеров России.
Всего на телефонном номере представлено семь наиболее востребованных категорий обращений. Для того, чтобы получить консультацию профильного специалиста, необходимо набрать цифры:
1 - по вопросам предоставления мер социальной поддержки в т.ч.: компенсации за ЖКУ и капитальный ремонт,
2 - по предоставлению социального контракта, регионального материнского капитала,
3 - по содействию в трудоустройстве и работы службы занятости,
4 - по опеке и попечительству над совершеннолетними недееспособными гражданами,
5 - по оформлению граждан в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
6 - по организации социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов,
7 - по вопросам граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
Также можно оставаться на линии и ждать ответа специалиста.
Всего на телефонном номере представлено семь наиболее востребованных категорий обращений. Для того, чтобы получить консультацию профильного специалиста, необходимо набрать цифры:
1 - по вопросам предоставления мер социальной поддержки в т.ч.: компенсации за ЖКУ и капитальный ремонт,
2 - по предоставлению социального контракта, регионального материнского капитала,
3 - по содействию в трудоустройстве и работы службы занятости,
4 - по опеке и попечительству над совершеннолетними недееспособными гражданами,
5 - по оформлению граждан в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
6 - по организации социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов,
7 - по вопросам граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
Также можно оставаться на линии и ждать ответа специалиста.