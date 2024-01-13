В региональном минтруде заработал единый бесплатный номер

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Всего на телефонном номере представлено семь наиболее востребованных категорий обращений. Для того, чтобы получить консультацию профильного специалиста, необходимо набрать цифры:1 - по вопросам предоставления мер социальной поддержки в т.ч.: компенсации за ЖКУ и капитальный ремонт,2 - по предоставлению социального контракта, регионального материнского капитала,3 - по содействию в трудоустройстве и работы службы занятости,4 - по опеке и попечительству над совершеннолетними недееспособными гражданами,5 - по оформлению граждан в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,6 - по организации социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов,7 - по вопросам граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.Также можно оставаться на линии и ждать ответа специалиста.