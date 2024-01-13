Российское общество «Знание» запустило онлайн-курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости»

просмотров: 196

На онлайн-платформе Знание.Академия открылся бесплатный курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости». Он ориентирован на преподавателей, родителей и социальных работников, желающих развить здоровые пользовательские привычки у детей и предотвратить зависимость от гаджетов. По окончании обучения выдается сертификат.Курс позволяет за 7 уроков получить комплексные знания о борьбе с вредными цифровыми привычками у детей. Слушатели научатся определять, перешел ли ребенок черту зависимости, изучат теоретические аспекты профилактической работы и узнают, как использовать гаджеты в качестве инструмента воспитания.«Пытаться оградить или защитить подростков от интернета — неправильно и даже опасно. Они все равно создадут свой первый аккаунт в соцсети, а повзрослев, станут частью цифровой экономики. Выпускники нашего курса смогут объяснить детям, как пользоваться технологиями с умом и сберечь свое психическое здоровье. Это важная инвестиция в их развитие», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание», директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков.Спикерами программы стали руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России Лев Пережогин и доцент факультета психологии МГУ, руководитель магистерской программы «Киберпсихология» Александра Долгих.Курс создан в рамках распоряжения Правительства РФ по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.