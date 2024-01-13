13 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 января
В региональном минтруде заработал единый бесплатный номер
17:00 | 12 января
Саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин провел сеанс одновременной игры на
16:00 | 12 января
Российское общество «Знание» запустило онлайн-курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости»
15:00 | 12 января
Ярмарка на Театральной площади пройдет в усеченном формате из-за погоды
14:00 | 12 января
Ставка пени при просрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг не будет превышать 9,5%
13:00 | 12 января
Более 40 региональных компаний участвуют в конкурсе отечественных брендов и свыше 80 идей подано на форум «Сильные идеи для нового времени»
12:00 | 12 января
10 старинных сельских Домов культуры будут капитально отремонтированы в 2024 году
11:00 | 12 января
Льготная финансовая поддержка остается наиболее востребованной у саратовского бизнеса
10:00 | 12 января
Саратовцев приглашают на экскурсию в Аткарск
09:04 | 12 января
На региональных дорогах продолжает работать снегоуборочная техника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Российское общество «Знание» запустило онлайн-курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости»

Новости
Российское общество «Знание» запустило онлайн-курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости»

На онлайн-платформе Знание.Академия открылся бесплатный курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости». Он ориентирован на преподавателей, родителей и социальных работников, желающих развить здоровые пользовательские привычки у детей и предотвратить зависимость от гаджетов. По окончании обучения выдается сертификат.

Курс позволяет за 7 уроков получить комплексные знания о борьбе с вредными цифровыми привычками у детей. Слушатели научатся определять, перешел ли ребенок черту зависимости, изучат теоретические аспекты профилактической работы и узнают, как использовать гаджеты в качестве инструмента воспитания.

«Пытаться оградить или защитить подростков от интернета — неправильно и даже опасно. Они все равно создадут свой первый аккаунт в соцсети, а повзрослев, станут частью цифровой экономики. Выпускники нашего курса смогут объяснить детям, как пользоваться технологиями с умом и сберечь свое психическое здоровье. Это важная инвестиция в их развитие», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание», директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков.

Спикерами программы стали руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России Лев Пережогин и доцент факультета психологии МГУ, руководитель магистерской программы «Киберпсихология» Александра Долгих.

Курс создан в рамках распоряжения Правительства РФ по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.