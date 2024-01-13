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Саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин провел сеанс одновременной игры на

Новости
Саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин провел сеанс одновременной игры на


Все желающие смогли испытать свои силы в шахматном сражении, а также поучаствовать в мастер-классе от профессионала и задать свои вопросы.

«Дети играли с энтузиазмом, мне понравилось, как они боролись. Видно, что у них глаза горят! Было приятно играть. Некоторые ребята были проездом с детского кубка, а тут сыграли с гроссмейстером. И я тоже напрягся, играя с ними. Шахматы - один из ведущих видов спорта в стране и наши спортсмены, дети в том числе, показывают высокие результаты на первенствах Европы и мира. Недавно у нас в Саратове открыли новый шахматный клуб на 3-й Дачной. Думаю, это поспособствует популяризации шахмат в городе. Выставка совершенно грандиозная, сделано все с душой. Страна у нас большая, все разные, но все мы - единое целое! Спасибо за приглашение, получил огромное удовольствие», - отметил Алексей Илюшин.

Недостатка в соперниках не было. Вместе с юными участниками с гроссмейстером соревновались и их родители. Как отметил Алексей Илюшин, сеанс прошел в теплой дружественной атмосфере. В конечном итоге победить гроссмейстера никому так и не удалось.

Михаил Старков из Курска сыграл самую долгую партию с гроссмейстером и поделился своими впечатлениями:

«Было очень интересно сыграть именно с гроссмейстером. Это впервые для меня. Я, конечно, немного уступаю по тактике и проиграл, но это интересный опыт. Было достаточно неожиданно - гулял и увидел шахматы. Рад такой возможности. Эмоции абсолютно положительные!».

Кирьянова Снежана из Ульяновска - опытная шахматистка, возвращаясь с соревнований, заглянула на выставку и также приняла участие в сеансе одновременной игры:
«Чтобы сыграть с гроссмейстером - нужен опыт, потому что гроссмейстер в шахматах - высшее звание. Мы только начали посещение выставки, а уже такие положительные эмоции!»

Алексей Илюшин - международный гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира среди юношей до 18 лет, серебряный призер чемпионата Европы среди юношей до 20 лет, двукратный участник Кубка мира среди мужчин, тренер-преподаватель Саратовской областной спортивной школы по шахматам, тренер сборной Саратовской государственной юридической академии по шахматам.