Ярмарка на Театральной площади пройдет в усеченном формате из-за погоды

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Посетители смогут приобрести продукцию местных сельхозтоваропроизводителей: свежие мясо и рыбу, бакалею, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, продукцию пчеловодства.«Обращаем внимание посетителей ярмарки, что в связи с установившейся низкой температурой воздуха (ожидаемая температура воздуха в ночь на 13 января – более 20 градусов ниже нуля), не представляется возможным торговля свежими овощами, фруктами, плодоовощными консервами, соками, яйцами, некоторыми молочными продуктами. Просим с понимаем отнестись к сложившейся ситуации и приглашаем за покупками на следующую ярмарку выходного дня, которая пройдет 20 января». – отмечают организаторы.Напоминаем, что также приобрести продукты питания производства сельхозтоваропроизводителей Саратовской области можно на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, который работает все дни, кроме понедельника (вт-пт 08:00–17:00, сб, вс 07:00–16:00).Получить подробную информацию о ярмарочной торговле и ассортименте продукции можно по телефонам горячей линии регионального минсельхоза 8(8452) 50-70-17 (пн-пт 9:00-18:00), 51-77-12 (сб, 9:00-14:00)