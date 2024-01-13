Ставка пени при просрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг не будет превышать 9,5%

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Жилищным кодексом установлено, что размер пеней, начисляемых на долг по оплате жилищно-коммунальных услуг, зависит от ставки рефинансирования Центрального банка. В 2022 году для таких расчётов в сфере ЖКХ Правительство зафиксировало её на уровне 9,5%, а затем определило дифференцированный подход к её выбору. Это правило действовало и в 2023 году. При начислении пеней в этом году за основу также будет браться ключевая ставка Центробанка в размере 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года.«Законодательством определена обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить такую плату. Задолженность у потребителя возникает по причине либо несвоевременного внесения платы, либо её внесения не в полном объеме. Как следствие, потребителям начисляются пени, которые являются мерой ответственности за неисполнение обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Напомню, что плата вносится ежемесячно до десятого числа каждого месяца, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом», - подчеркнула и.о. начальника инспекции Юлия Абрамова.