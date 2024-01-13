Более 40 региональных компаний участвуют в конкурсе отечественных брендов и свыше 80 идей подано на форум «Сильные идеи для нового времени»

просмотров: 238

Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс приглашают принять участие в конкурсе растущих российских брендов «Знай наших» и форуме «Сильные идеи для нового времени».«Знай наших» - это проект, который помогает отечественным компаниям в развитии. Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, которые показали рост продаж за последний отчетный период. Во втором сезоне заявки принимают по пяти направлениям: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии». Бренды-победители смогут продвинуть свои товары на маркетплейсах и торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса. Среди них – Первый канал, Wildberries, X5 retail Group, OZON, Детский мир, VK Cloud, Союзмультфильм и другие. Заявки принимаются до 15 января на идея.росконгресс.рф/brand.Форум «Сильные идеи для нового времени» аккумулирует общественно значимые инициативы и проекты неравнодушных граждан со всей страны. На платформе идея.росконгресс.рф каждый житель России может поделиться своей идеей или проектом, получить необходимую экспертизу и поддержку в реализации. Подать заявку можно до 31 января по направлениям: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии», «Креативные индустрии», «Специальные номинации». Эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие из которых будут представлены Президенту России.«В прошлом году Саратовская область стала одной из самых активных. На сегодняшний день участниками конкурса брендов от региона стало более 40 компаний из различных муниципалитетов. На форум подано свыше 80 идей. Эти проекты – замечательная возможность заявить о себе и получить поддержку на федеральном уровне», - отметила первый замминистра инвестиционной политики Вера Лазукина.