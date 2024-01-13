13 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 января
В региональном минтруде заработал единый бесплатный номер
17:00 | 12 января
Саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин провел сеанс одновременной игры на
16:00 | 12 января
Российское общество «Знание» запустило онлайн-курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости»
15:00 | 12 января
Ярмарка на Театральной площади пройдет в усеченном формате из-за погоды
14:00 | 12 января
Ставка пени при просрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг не будет превышать 9,5%
13:00 | 12 января
Более 40 региональных компаний участвуют в конкурсе отечественных брендов и свыше 80 идей подано на форум «Сильные идеи для нового времени»
12:00 | 12 января
10 старинных сельских Домов культуры будут капитально отремонтированы в 2024 году
11:00 | 12 января
Льготная финансовая поддержка остается наиболее востребованной у саратовского бизнеса
10:00 | 12 января
Саратовцев приглашают на экскурсию в Аткарск
09:04 | 12 января
На региональных дорогах продолжает работать снегоуборочная техника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

10 старинных сельских Домов культуры будут капитально отремонтированы в 2024 году

Новости
В Саратовской области продолжается капитальный ремонт и модернизация учреждений культуры в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, госпрограмм и региональных проектов.

10 старинных сельских Домов культуры будут капитально отремонтированы в 2024 году


В планах на 2024 год – продолжение восстановление сети сельских домов культуры и детских школ искусств, модернизация библиотек и кинозалов, реставрация и реконструкция исторических зданий и музеев.

Капитальные или текущие ремонты запланированы в общей сложности в 70 домах культуры. 10 сельских ДК отремонтируют благодаря нацпроекту «Культура». Это значит, что в каждом учреждении, где нацпроектом предусмотрен капитальный ремонт, поменяют инженерные коммуникации, установят вытяжные системы, заменят кровлю, сделают новые полы, стены, выполнят штукатурные и покрасочные работы, обновят фасады зданий. На эти цели выделено более 126 млн руб. Каждый отремонтированный по нацпроекту Дом культуры должен стать центром притяжения талантливых и творческих людей.

Современный ДК – это технологичное пространство с возможностями для занятий творчеством, саморазвития и полноценного досуга. Самый большой объем строительно-ремонтных работ запланирован в ДК села Большая Сакма Краснопартизанского района - 29, 7 млн рублей. На капитальный ремонт Алгайского Дома культуры будет потрачено 18, млн руб. По 16 млн руб на возрождение сельских ДК выделено для жителей села Котоврас Балашовского района и села Михайловка Марксовского района.

-За годы реализации нацпроекта «Культура» в Саратовской области уже модернизировано и построено более 30 сельских домов культуры, - рассказала министр культуры саратовской области Наталия Щелканова. -Программа модернизации сельских домов культуры оказалась очень востребованной. Учреждения не только ремонтируются и строятся, но и обновляются концептуально. В новом году благодаря нацпроекту «Культура» капитальный ремонт пройдет в 10 ДК, еще 10 будут восстановлены в рамках федерального проекта «Культура малой родины». В 50 ДК ремонтные работы проведут в рамках регионального проекта, который реализуется при поддержке Губернатора области Романа Бусаргина. Для повышения качества и разнообразия культурной жизни в населенных пунктах, в том числе сельской местности, жители должны получать качественный культурный досуг. У детей должна быть возможность творчески развиваться. Жители по достоинству оценивают ранее проведенные ремонтные работы, мероприятия в оснащенных новым оборудованием залах уже подарили множество положительных эмоций.