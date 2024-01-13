10 старинных сельских Домов культуры будут капитально отремонтированы в 2024 году

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В планах на 2024 год – продолжение восстановление сети сельских домов культуры и детских школ искусств, модернизация библиотек и кинозалов, реставрация и реконструкция исторических зданий и музеев.Капитальные или текущие ремонты запланированы в общей сложности в 70 домах культуры. 10 сельских ДК отремонтируют благодаря нацпроекту «Культура». Это значит, что в каждом учреждении, где нацпроектом предусмотрен капитальный ремонт, поменяют инженерные коммуникации, установят вытяжные системы, заменят кровлю, сделают новые полы, стены, выполнят штукатурные и покрасочные работы, обновят фасады зданий. На эти цели выделено более 126 млн руб. Каждый отремонтированный по нацпроекту Дом культуры должен стать центром притяжения талантливых и творческих людей.Современный ДК – это технологичное пространство с возможностями для занятий творчеством, саморазвития и полноценного досуга. Самый большой объем строительно-ремонтных работ запланирован в ДК села Большая Сакма Краснопартизанского района - 29, 7 млн рублей. На капитальный ремонт Алгайского Дома культуры будет потрачено 18, млн руб. По 16 млн руб на возрождение сельских ДК выделено для жителей села Котоврас Балашовского района и села Михайловка Марксовского района.-За годы реализации нацпроекта «Культура» в Саратовской области уже модернизировано и построено более 30 сельских домов культуры, - рассказала министр культуры саратовской области Наталия Щелканова. -Программа модернизации сельских домов культуры оказалась очень востребованной. Учреждения не только ремонтируются и строятся, но и обновляются концептуально. В новом году благодаря нацпроекту «Культура» капитальный ремонт пройдет в 10 ДК, еще 10 будут восстановлены в рамках федерального проекта «Культура малой родины». В 50 ДК ремонтные работы проведут в рамках регионального проекта, который реализуется при поддержке Губернатора области Романа Бусаргина. Для повышения качества и разнообразия культурной жизни в населенных пунктах, в том числе сельской местности, жители должны получать качественный культурный досуг. У детей должна быть возможность творчески развиваться. Жители по достоинству оценивают ранее проведенные ремонтные работы, мероприятия в оснащенных новым оборудованием залах уже подарили множество положительных эмоций.