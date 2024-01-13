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Льготная финансовая поддержка остается наиболее востребованной у саратовского бизнеса

Новости
Фонд микрокредитования Саратовской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным в 2023 году предоставил предпринимателям и самозанятым 193 микрозайма на общую сумму 383 млн. рублей.

Льготная финансовая поддержка остается наиболее востребованной у саратовского бизнеса

«Предоставляемые микрозаймы дают возможность предпринимателям реализовывать перспективные проекты на максимально выгодных условиях и могут быть направлены на различные цели - приобретение сырья, оборудования, материалов, комплектующих, приобретение основных средств, приобретение земельного участка и оплату земельных работ, недвижимости. Всего Фонд реализует 13 различных программ. Это предоставление льготных микрозаймов в сумме от 50 тысяч рублей до 5 млн. рублей по ставке от 1% до 12% годовых на срок от 1 года до 3-х лет», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.

Так, для молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет, женщин-предпринимателей, организаций экологии, спорта, экспортеров, крестьянских (фермерских) хозяйств процентная ставка составит 8%-9 % годовых, размер займа до 5 млн. рублей, на срок от 1 года. Самозанятым гражданам может быть предоставлен займ в сумме до 500 тысяч рублей по ставке 4% годовых на срок до 3-х лет.

В 2023 году в целях поддержки туристической отрасли Фонд внедрил программу предоставления льготных микрозаймов предпринимателям туристической отрасли, предусматривающую предоставление финансовой поддержки в сумме до 5 млн. рублей по ставке 1% годовых на срок до трех лет.

Кроме того, в прошедшем году Фонд приступил к реализации новой программы поддержки - «Стартовый Плюс». Микрозайм по данной программе смогли получить предприниматели, зарегистрированные в период от 12 до 24 месяцев на момент обращения в Фонд. Им предоставлена льготная финансовая поддержка в размере до 5 млн. рублей сроком до трех лет. Процентная ставка составляет 7% годовых за исключением предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в моногородах – в Вольске и Петровске - для них процентная ставка 5% годовых.

Также на Цифровой платформе МСП запущен сервис «Подбор и получение микрофинансирования». Использование данного сервиса позволило предпринимателям получить финансовую поддержку без посещения офиса Фонда по ставке на 2% ниже установленных программ.