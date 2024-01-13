13 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
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В региональном минтруде заработал единый бесплатный номер
17:00 | 12 января
Саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин провел сеанс одновременной игры на
16:00 | 12 января
Российское общество «Знание» запустило онлайн-курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости»
15:00 | 12 января
Ярмарка на Театральной площади пройдет в усеченном формате из-за погоды
14:00 | 12 января
Ставка пени при просрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг не будет превышать 9,5%
13:00 | 12 января
Более 40 региональных компаний участвуют в конкурсе отечественных брендов и свыше 80 идей подано на форум «Сильные идеи для нового времени»
12:00 | 12 января
10 старинных сельских Домов культуры будут капитально отремонтированы в 2024 году
11:00 | 12 января
Льготная финансовая поддержка остается наиболее востребованной у саратовского бизнеса
10:00 | 12 января
Саратовцев приглашают на экскурсию в Аткарск
09:04 | 12 января
На региональных дорогах продолжает работать снегоуборочная техника
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Саратовцев приглашают на экскурсию в Аткарск

Новости
Туристическая поездка на электропоезде из Саратова в Аткарск состоится 20 января

Саратовцев приглашают на экскурсию в Аткарск

В субботу, 20 января, состоится первая в этом году туристическая поездка из Саратова в Аткарск на электропоезде.
Со станции Саратов-1 пригородный поезд №6061 сообщением Саратов-1 – Ртищево-1 отправится в 8:44 и прибудет в Аткарск в 10:14. В обратный путь из Аткарска туристы отправятся на пригородном поезде №6434 сообщением Аткарск – Анисовка в 14:54 и вернутся на саратовский вокзал в 17:22.
В экскурсионную программу входит прогулка по городу, осмотр церквей Петра и Павла, Архангела Михаила, зданий старейшего кинотеатра, городской администрации и центральной библиотеки, а также посещение этнографического и краеведческого музеев. Все желающие также смогут побывать в городском парке-музее и зоопарке. На прогулку по Аткарску и знакомство с местными достопримечательностями будет отведено около 5 часов.