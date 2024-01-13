На региональных дорогах продолжает работать снегоуборочная техника

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Также проводилась обработка проезжей части от снега и наледи противогололедными материалами - дорожные службы использовали за ночную смену 2770 тонн песко-соляной смеси и 39 тонн чистого хлорида.По данным на 7:00 проезд обеспечен на всех дорогах регионального значения.В ночь на 12 января в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, метель, ограниченная видимость) в области вводились ограничения для движения транспорта на участках федеральных трасс:-298 а/д Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан" на участке с км 373 по км 582;-Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" на участке с 47 км по 141 км, в связи с введением ограничения движения из-за погодных условий в Ульяновской и Самарской областях.Движение перенаправлено на а/д Р-228 "Сызрань-Саратов Волгоград" через подъезд к Балаковской атомной электростанции с выходом на а/д Р-229 "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград".Время окончания ограничения до 06:00 (время местное) 12.01.2024 г. (время окончания ограничения может быть изменено по причине продолжения действий неблагоприятных погодных условий).