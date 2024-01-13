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Снегопад в Саратове сравнили со столичным

Новости

В Саратове и крупных городах региона коммунальные службы ведут работу по устранению последствий снегопада. В первую очередь очищаются центральные магистрали, где происходит активное движение транспортного потока. Особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановочным павильонам, пешеходным переходам и учреждениям социальной сферы.

В целях обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов производится обработка противогололедными материалами.

В Ленинском районе работы проводятся по улицам Тархова; Блинова; Антонова и др.

В Волжском районе коммунальной службой выполняется расчистка основных магистралей, тротуаров, подходов к остановочным павильонам и пешеходным переходам. Мероприятия проводятся по улицам Муленкова, Шевыревская, Исаева, Мясницкая, Вешняя, Столыпина, Бабушкин Взвоз, Челюскинцев, Октябрьская, Валовая, мкр. Совхоз Комбайн и др. В работах задействовано 33 единицы спецтехники и 43 сотрудника.

В Октябрьском районе 18 единиц техники и 13 рабочих по благоустройству принимают участие в работах по улицам Чапаева; Шевченко; Вольская; Горького; Политехническая и другим.

В Заводском районе работы проведены на пр-те Энтузиастов, ул. Орджоникидзе, Южной, 1-му Малому Приморскому пр., ул. Чернышевского, 6-му Динамовскому пр., ул. Тульской, Азина, в пос. Князевка и по др. адресам.

Во Фрунзенском районе задействовано 17 единиц техники. Проводятся работы по очистке пешеходных переходов, тротуаров, вывозу снега, обработке противогололедными материалами по улицам Рахова, Шелковичная, М. Горького, Новоузенская и др.

В Гагаринском районе очистка снега ведётся на автоподъездах к поселкам и селам, по маршрутам общественного транспорта и школьных автобусов, на подходах к соцобъектам.

В Кировском районе работы ведутся по улицам Тархова, Танкистов, Чапаева, Бульвар Героев Отечества, Кооперативная, Московская и др.

В Балакове сотрудники коммунальных служб сегодня работают в усиленном режиме. Сейчас коммунальщики очищают дороги и тротуары в центральной, заканальной и островной частях города. Работы ведутся на улицах Академика Жука, 30 лет Победы, Волжской, Факел Социализма, Вольской, в районе ЗАГСа.

Производится очистка от снега переходов и остановок на улицах Вольской, Ленина, Факел Социализма, Набережной Леонова.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти до конца дня, ночью и завтра утром. Коммунальные службы будут работать в круглосуточном режиме.

МКУ «Городское хозяйство» ведет уборку снега по всему Энгельсу

В настоящий момент на отдельных маршрутах города ведется посыпка дорог противогололедными смесями.

«После того как реагент, песко-соляная смесь и соль вступают в реакцию со снегом и разрыхляют его — на дороги выезжает специализированная техника с механическими щетками и сгребает его. Работа ведется круглосуточно по всем городским маршрутам. В том числе активно ведем уборку возле остановочных павильонов и пешеходных переходов», — поделился подробностями главный инженер МКУ «Городское хозяйство» Николай Алексеенко. Сотрудники дорожных служб сравнивают сегодняшний снегопад с московским, отмечая обилие осадков.