Утверждён план основных мероприятий по проведению Года семьи
Год семьи планируется открыть Всероссийским семейным форумом «Родные – любимые», он будет проходить на выставке «Россия» на ВДНХ с 19 января.
Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных семей стали ключевыми задачами при формировании плана основных мероприятий по проведению в России Года семьи.
Ознакомиться с планом можно по ссылке – http://government.ru/news/50603/
Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных семей стали ключевыми задачами при формировании плана основных мероприятий по проведению в России Года семьи.
Ознакомиться с планом можно по ссылке – http://government.ru/news/50603/