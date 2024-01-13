В аэропорту «Гагарин» возобновляются рейсы в Новосибирск

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Из Международного аэропорта «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») открылся рейс в Новосибирск. Вчера, 10 января, авиакомпания S7 Airlines возобновила полеты из Саратова в столицу Сибири на воздушных судах Embraer 170 вместимостью 78 кресел.Первый самолет с пассажирами на борту вылетел из аэропорта «Гагарин» в аэропорт Толмачево (Новосибирск) с полной загрузкой.Авиакомпания S7 Airlines планирует выполнять полеты с частотой два раза в неделю по средам и субботам. Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании S7 Airlines.Фото: Денис Аникин