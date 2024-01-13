В Саратовской области ищут претендентов на Всероссийскую премию «Молодой промышленник года»

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Клуб молодых промышленников объявил о старте нового сезона Всероссийской премии «Молодой промышленник года», которая проводится при поддержке Минпромторга России. На звание «Молодой промышленник года» могут претендовать соискатели в возрасте до 40 лет – собственники, директора, главные инженеры развивающихся промышленных предприятий среднего и малого бизнеса. Награды получат те, чьи проекты эксперты сочтут наиболее перспективными для развития страны, ее технологического суверенитета. Кроме экспертной оценки есть этап открытого онлайн-голосования на сайте, результаты которого учитываются в спецноминации.В жюри премии - вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также другие эксперты отрасли, лидеры деловых сообществ, институтов развития.Награждение традиционно состоится на Международной промышленной выставке Иннопром в июле 2024 года в Екатеринбурге.Соискатель может самостоятельно заполнить анкету с приложением презентации проекта на сайте http://mprom.site с 10 января до 31 марта 2024 года. Также участники от региона могут быть номинированы министерством промышленности и энергетики Саратовской области.